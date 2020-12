Covid: Abruzzo, Marcozzi (M5s) a Marsilo, ora collaborativi, lavorare per la gente e meno propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placa in Abruzzo il fuoco delle polemiche sul governatore Marco Marsilio dopo la vicenda della sentenza del Tar che ha riportato la Regione nella zona rossa. Oggi sul problema interviene il capogruppo in Consiglio regionale del M5s Sara Marcozzi. "Al Presidente Marsilio - dice Marcozzi - non sembra essere bastato aver già creato una volta il caos in Abruzzo. La pessima figura, con tutta l'Italia, sul passaggio da zona rossa e zona arancione, arrivato addirittura davanti al Tar a causa dell'irresponsabile comportamento di tutto il centrodestra, pare non aver portato alcun insegnamento, tanto che il tono delle ultime dichiarazioni rimane il solito. Un atteggiamento che sa più di sfida che di collaborazione nei confronti del governo e dei ministri competenti in vista del passaggio alla zona gialla. Gli abruzzesi hanno bisogno di un presidente e di una Giunta che rendano esecutivi gli aiuti stanziati in tempi brevi, per far arrivare nelle tasche di cittadini e imprenditori i ristori necessari ad affrontare l'emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid-19. Invece il centrodestra, in evidente difficoltà, anticipa la solita tattica propagandistica, alzando fin da ora il tono sul prossimo cambio di fascia per distogliere l'attenzione sui propri ritardi. E' questo il comportamento che, ripeto una volta di più, ritengo faccia il male degli abruzzesi. Mi auguro che non si arrivi a un'altra disfatta come quella vissuta pochi giorni fa al Tar. Nessuno può essere al di sopra della legge, men che meno un Presidente di Regione che deve dare l'esempio e assumersi le proprie responsabilità". (segue) (Gru)