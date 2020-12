Libia: Unsmil, al via oggi a Ginevra l'incontro tecnico su riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi a Ginevra una riunione tecnica sulle riforme critiche dell'economia libica convocata dal rappresentante speciale facente funzioni del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia (Unsmil), Stephanie Williams. Lo riferisce Unsmil in una nota, precisando che l'incontro, copresieduto da Egitto, Stati Uniti e Unione Europea in qualità di copresidenti dell'Economic Working Group on Libya of the Berlin Process, e alla presenza della Banca Mondiale, riunisce rappresentanti di entrambi i rami della Banca Centrale della Libia, del ministero delle finanze, Audit Bureau e della National Oil Corporation (Noc), nonché membri della Commissione economica degli esperti libici, per discutere la riforma monetaria, la crisi bancaria, l'unificazione del bilancio nazionale, e del calendario per attuare queste riforme. (segue) (Com)