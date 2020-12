Usa: coronavirus, 6 milioni di dosi del vaccino Moderna dopo approvazione Fda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari statunitensi hanno detto che lunedì hanno in programma di spedire poco meno di sei milioni di dosi del vaccino Covid-19 di Moderna una volta che la Food and Drug Administration avrà rilasciato l'approvazione per l'uso d'emergenza, che potrebbe arrivare già venerdì. Lo riporta il sito "The Hill". L'azienda di forniture mediche McKesson otterrà le dosi da Moderna per il confezionamento e la distribuzione a 3.285 siti in tutto il paese, ha detto ai giornalisti Gustave Perna, che supervisiona la logistica per il programma vaccinale del presidente Donald Trump, Operation Warp Speed. FedEx e Ups saranno responsabili dell'invio delle dosi alle loro sedi finali, ha aggiunto. Il vaccino di Moderna richiede due dosi a quattro settimane di distanza l'una dall'altra. Le spedizioni iniziali del vaccino di Moderna sono più del doppio dei 2,9 milioni di dosi che gli Stati Uniti si sono preparati a spedire per il vaccino di Pfizer.(Nys)