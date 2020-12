Governo: Zingaretti, azione dell'esecutivo deve andare avanti per risolvere problemi degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, l'azione dell'esecutivo deve andare avanti. Al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un tweet, Zingaretti ha detto: "Crediamo che l'azione di governo debba andare avanti per risolvere i problemi degli italiani, dai temi dell'agenda sociale, del lavoro, del rilancio delle imprese e della grande questione della sanità, in uno spirito - per quanto ci riguarda- molto costruttivo". (Rin)