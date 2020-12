Usa: si dimette il procuratore generale William Barr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, si dimetterà dal suo incarico nei prossimi giorni, lasciando l'amministrazione del presidente Donald Trump circa un mese prima dell'inaugurazione di Joe Biden. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Trump ha anticipato la decisione di Barr su Twitter, dicendo che i due avevano un rapporto "molto buono" e lodando Barr per aver fatto un "lavoro eccezionale". Trump aveva aspramente criticato Barr nei giorni scorsi. Varie fonti raccontano come il presidente uscente sia furioso per il fatto che Barr non ha reso pubblica prima delle elezioni l'indagine federale nei confronti di Hunter Biden. Trump sarebbe anche irato per le indiscrezioni secondo cui Barr medita di lasciare l'amministrazione prima dell'Inauguration Day del 20 gennaio. (Nys)