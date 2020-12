Difesa: Rizzo (M5s), accordo su Fondo europeo accoglie richieste Parlamento italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto oggi tra il rappresentanti del Parlamento e del Consiglio europeo "consente finalmente di rendere effettivo il Fondo europeo sulla Difesa" e rappresenta per questo "quel salto di qualità della politica di difesa e di sicurezza comune della Ue che con forza chiedevamo da tempo". Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera. "Nell’esprimere piena soddisfazione per l’accordo raggiunto - prosegue Rizzo - ricordo come nel parere approvato dalla commissione Difesa della Camera sul Fondo europeo di Difesa richiedevamo di coinvolgere nei progetti almeno tre entità da tre diversi Stati membri, prevedendo in questo un ruolo importante anche per le Pmi. Che queste richieste siano state accolte è per noi un motivo che spinge ad andare avanti nella collaborazione tra parlamenti che possono svolgere un ruolo fondamentale nel processo d’integrazione europea dei nostri sistemi di difesa". (Com)