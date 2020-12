Casa: Casu (Pd), Zingaretti lancia messaggio speranza per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel triste giorno in cui Roma perde 14 posizioni rispetto al 2019 nella classifica del Sole 24 ore per la qualità della vita, dalla Regione Lazio Nicola Zingaretti lancia un messaggio di speranza per la città”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. “Zingaretti - aggiunge Casu - mette il diritto all'abitare al centro dell'agenda per il riscatto della Capitale attraverso un grande piano per ripensare completamente Roma e le periferie portato avanti dall'assessore Valeriani: 700 nuovi alloggi popolari, fibra ottica in 1500 appartamenti e 30 cantieri per la ristrutturazione immobili Ater e riqualificare aree verdi e nuovi parchi”,. (Com)