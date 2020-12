Coronavirus: Usa, Casa Bianca prevede altri due vaccini entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevede che altri due sviluppatori di vaccini anti-Covid potrebbero richiedere l'autorizzazione della Food and Drug Administration entro la fine di febbraio Ciò significherebbe che gli Stati Uniti avrebbero a disposizione quattro vaccini Covid-19 - compreso il primo vaccino che richiede una sola iniezione - per raggiungere l'obiettivo di immunizzare 100 milioni di persone entro la fine di marzo. I primi risultati della fase finale della sperimentazione della società Johnson & Johnson potrebbero arrivare all'inizio di gennaio, ha detto Moncef Slaoui, il consulente capo dell'Operazione Warp Speed, in una conferenza stampa del lunedì. Entro la fine di gennaio, l'azienda potrebbe disporre di dati di sicurezza sufficienti per presentare una richiesta alla Fda per un uso d'emergenza. Johnson & Johnson ha ridotto l'arruolamento nella sua ultima fase di sperimentazione clinica da 60 mila a 40 mila persone, poiché il virus è così diffuso che i dati sull'efficacia stanno arrivando più velocemente di quanto l'azienda si aspettasse. La J&J ha finora arruolato più di 42 mila persone e smetterà di reclutare partecipanti nel corso di questa settimana, ha detto Slaoui. Il vaccino è l'unico tra i primi ad essere somministrato in dose unica. "Poiché si tratta di un vaccino monodose, possono davvero aumentare molto rapidamente", ha detto Slaoui.(Nys)