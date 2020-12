© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Webinar proposto e organizzato da Eur Spa, dedicato all'emergenza Cocciniglia Tartaruga (Toumeyella Parvicornis), il pericoloso parassita, che sta colpendo i pini di Roma e mettendo a rischio il valore ambientale, storico e monumentale del paesaggio urbano. Apre i lavori la sindaca di Roma Virginia Raggi. L'evento si svolge in streaming al link: https://romaeur.webex.com/romaeur-it/j.php?MTID=m79e757af5c6a820e7a5375a337cceabc (ore 9)- Presentazione del quarto rapporto "Povertà a Roma: un punto di vista" della Caritas di Roma. Intervengono l'arcivescovo Gianpiero Palmieri, vicegerente della diocesi di Roma, e don Benoni Ambarus, direttore della Caritas diocesana. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom per la stampa e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi (ore 11.30)- Quinta edizione del Premio Sport Claudio Zolesi. Cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli sportivi del territorio del Municipio X di Roma che si sono distinti in vari campi. Chiostro del Municipio X a Ostia (ore 9.30)- Conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione "Al + presto", ideata e realizzata dalla Asl di Latina in collaborazione con Ares 118, per la sensibilizzazione della popolazione al corretto e tempestivo utilizzo dei presidi di emergenza e urgenza in caso di infarto e ictus. Intervengono, tra gli altri: il sindaco di Latina, Damiano Coletta, il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati. L'evento si svolge in streaming al link: https://ausl-latina.webex.com/meet/comunicazione (ore 11) (Rer)