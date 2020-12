Brasile: telecomunicazioni, Oi vende la rete mobile a consorzio formato da Tim, Vivo e Claro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le quattro Upi sono: telefonia mobili, gestione rete ripetitori (torri), data center e InfraCo. Quest'ultima che raccoglie infrastrutture e risorse per l'utilizzo di fibra ottica non è in vendita in questa fase, e verrà parzialmente venduta all'asta, a un prezzo minimo di 6,5 miliardi di real (poco più di un miliardo di euro). La prima è stata venduta oggi, mentre lo scorso 26 novembre erano state cedute le Upi relative alla gestione rete ripetitori (torri) e data center, rispettivamente alla statunitense Highline do Brasil per 1 miliardo di real (162 milioni di euro) e alla Titan Venture Capital per 325 milioni di real (53 milioni di euro). La InfraCo che gestisce le infrastrutture e risorse per la rete internet in fibra ottica sarà messo parzialmente in vendita il prossimo gennaio. Secondo il piano annunciato dalla Oi il prezzo minimo sarà di 6,5 miliardi di real (poco più di un miliardo di euro) per il 51 per cento della società. (segue) (Brb)