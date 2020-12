Uruguay: covid, governo anticipa annuncio nuove misure restrittive a fronte persistente aumento casi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la recente scalata di contagi l'Uruguay continua ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. L'attuale incremento dei casi, oltre ad un naturale rilassamento sociale è attribuito tra l'altro ad alcuni appuntamenti elettorali tenuti nei mesi scorsi. Come misura preventiva il governo aveva deciso in precedenza di chiudere le frontiere al turismo nell'imminente periodo estivo, rinunciando al tradizionale e corposo flusso di turisti della regione. A tutti gli uruguayani in entrata viene inoltre chiesta una prova recente di test pcr con esito negativo. "La decisione del governo tiene conto di quanto è successo nel mondo quando si sono aperte le frontiere e si è aperto al turismo, dove i casi sono sbalzati", aveva detto il presidente. Si tratta di una scelta radicale per il governo dato che il turismo rappresenta una fonte di ingresso importantissima per il paese che, secondo dati ufficiali, nel 2015 è arrivata a generare fino al 7,1 per cento del pil e oltre 100 mila posti di lavoro. (segue) (Bua)