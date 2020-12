Lombardia: al via incontri per promozione accordi con America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, gli accordi investiranno gli ambiti innovazione, agroindustria, energia, manifatturiero e turismo. Sempre in materia di rapporti internazionali, Regione Lombardia sta predisponendo i dettagli di un accordo "bilaterale" con lo Stato dell'Uruguay. Lo scopo è quello di promuovere le opportunità di collaborazione imprenditoriali e di investimento, con priorità agli aspetti di internazionalizzazione, ricerca e innovazione. "L'America Latina - ha puntualizzato - è per noi un'area chiave, di grande importanza. Non va dimenticato che l'Italia, e la Lombardia, hanno anche legami culturali profondi con l'America Latina. A Milano, nel 2003, è nata la prima 'Conferenza Italia, America Latina e Caraibi'. L'evento che è poi tornato ciclicamente nel nostro capoluogo, nel 2015 è stato ospitato nella sede di Regione Lombardia". I prossimi appuntamenti in programma "Opportunità per ripartire: gli accordi commerciali con l'America centrale e i Caraibi' prevista per il 13 gennaio. A seguire "Opportunità per ripartire: gli accordi commerciali con il Paesi dell'America del sud ed il Messico", in calendario il 10 febbraio. (com)