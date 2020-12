Pompeo conferma le sanzioni Usa contro la Turchia per l'acquisto degli S-400 russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla Turchia per l'acquisto multimiliardario del sistema missilistico di fabbricazione russa S-400. Lo ha annunciato il segretario di Stato Mike Pompeo su Twitter. "Nonostante i nostri avvertimenti, la Turchia è andata avanti con l'acquisto e il collaudo del sistema russo S-400. Non tollereremo transazioni significative con il settore della difesa russo", ha scritto Pompeo. La mossa, annunciata da tempo dall'amministrazione del presidente Donald Trump, giunge dopo che lo scorso 8 dicembre la Camera dei Rappresentanti ha approvato una legge sulla difesa che apriva la strada all'imposizione di sanzioni alla Turchia per l'acquisto degli S-400, e che adesso rischia di alimentare nuove tensioni fra Washington e Ankara prima dell'inizio del mandato di Joe Biden. Nel 2017, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha mediato un accordo del valore di 2,5 miliardi di dollari con l'omologo russo Vladimir Putin per il sistema S-400. Nonostante gli avvertimenti da parte degli Stati Uniti e di altri alleati Nato, lAnkara ha ricevuto la prima delle quattro batterie missilistiche a luglio del 2019. Una settimana dopo, gli Stati Uniti hanno estromesso la Turchia dal programma di vendita e sviluppo dei caccia F-35. (Nys)