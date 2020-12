Lega: Salvini a segreteria, nessuno sconto a governo, al lavoro per grande Recovery italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la segreteria - informano fonti del Carroccio - è stato fatto il punto anche sulla situazione economica e sanitaria, "con milioni di fondi europei del cui utilizzo governatori e sindaci non sanno nulla" ha ribadito il leader. A proposito di partito, Salvini ha confermato i passi in avanti sulle candidature per le amministrative di primavera e per le regionali in Calabria. Salvini ha anche parlato dei processi Gregoretti e Open Arms, dopo l’udienza di sabato a Catania, dicendosi sicuro della correttezza delle decisioni prese al Viminale. (Rin)