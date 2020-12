Italia-Vietnam: conclusa sesta edizione Commissione economica mista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario Manlio Di Stefano ha co-presieduto oggi, insieme al viceministro dell’Industria e del commercio vietnamita Dang Hoang An, la VI edizione della Commissione Economica Mista (Cem) Italia-Vietnam, in modalità virtuale. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato da remoto numerose Amministrazioni dello Stato, associazioni di categoria e aziende, è stato fatto il punto sulle relazioni economiche bilaterali (4,4 miliardi di euro di interscambio nel 2019), dinamiche e ricche di potenzialità nonostante il peggioramento congiunturale dovuto alla pandemia. "Costruire un futuro migliore è possibile se continuiamo a lavorare insieme. C’è una lezione che abbiamo imparato molto chiaramente negli ultimi mesi: nessun Paese può vincere da solo le sfide globali", ha dichiarato Di Stefano. (segue) (Com)