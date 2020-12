Italia-Vietnam: conclusa sesta edizione Commissione economica mista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione mista ha rappresentato l’occasione per soffermarsi sui principali dossier di interesse comune, come la necessità sostenere e rilanciare l’export nel post-pandemia, gli investimenti diretti esteri in ambito industriale, ambientale ed energetico, la necessità di sviluppo infrastrutturale del Vietnam, i progetti scientifici e tecnologici congiunti e le nuove opportunità che si sono aperte con l’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam, lo scorso agosto. "Dal 2013 – ha proseguito il Sottosegretario - il Vietnam rappresenta il nostro primo partner commerciale nella regione dell’Asia Sudorientale e il 10mo mercato di destinazione del nostro export nell’area Asia-Pacifico. In ambito europeo, l'Italia è il secondo paese esportatore in Vietnam e il commercio bilaterale è passato in cinque anni da 2,9 a 4,4 miliardi di euro. Le imprese italiane possono offrire ai partner vietnamiti know-how d’eccellenza a livello mondiale, dall'energia al trattamento dei rifiuti, dalla produzione di beni di consumo di fascia alta, ai prodotti farmaceutici e agro-industriali, nonché in materia di trasporti e infrastrutture". Infine, il Sottosegretario si è complimentato per i grandi successi della presidenza vietnamita dell’Asean, ringraziando al contempo del sostegno di Hanoi al successo della candidatura italiana come Partner di sviluppo dell’Asean. È stata quindi annunciata la prossima firma di un MoU tra l’Ice-Italian Trade Agency e la Vietnam Chamber of Commerce and Industry, con il fine di promuovere e facilitare gli scambi e i contatti diretti tra le aziende dei due Paesi. (Com)