Lombardia: al via incontri per promozione accordi con America Latina

- Un ciclo di incontri virtuali per sottolineare l'importanza delle relazioni economiche e politiche con i Paesi dell'America latina e i Caraibi. È un'iniziativa di Regione Lombardia in collaborazione con l'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale. L'intento - spiega una nota di Regione Lombardia - è quello di sfruttare al meglio le opportunità di rilancio e il consolidamento degli interscambi dopo la pandemia. Il progetto è stato illustrato dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Christian Rizzi. Il primo incontro ha avuto come tema "Scenari politici ed economici dopo la pandemia". "Le relazioni internazionali per Regione Lombardia - ha spiegato Rizzi - sono fondamentali. Siamo la prima regione italiana per export, primo hub per le merci e palcoscenico di molti tra i principali eventi fieristici mondiali. Da sempre, quindi, affacciarci fuori dai confini nazionali è una nostra priorità". "In questi mesi - ha sottolineato il sottosegretario - grazie soprattutto ai Consolati, abbiamo rilanciato moltissimo i rapporti istituzionali come trampolino per riattivare i rapporti economici. Sono numerose le iniziative avviate, molte di più quelle che abbiamo in cantiere". "L'obiettivo - ha aggiunto - è quello di ampliare e ravvivare ulteriormente i rapporti con partner internazionali. A titolo d'esempio proprio oggi, abbiamo siglato un Memorandum d'intesa con la regione del Perù, La Libertad: un accordo triennale che ha lo scopo di rafforzare la collaborazione e gli interscambi economici e culturali". (segue) (com)