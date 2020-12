Recovery: Parente (Iv), commissione ha chiesto incontro a Speranza, poche risorse a sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e sanità di palazzo Madama, Annamaria Parente, intervenendo al webinar organizzato Confcooperative, ha annunciato: "Abbiamo deciso di chiedere un incontro al ministro Speranza perché destinare solo 9 miliardi alla sanità sembra davvero molto poco rispetto all'obiettivo che abbiamo e cioè di Trasformare l'approccio al sistema sanitario e poi riformarlo nella sua interezza. Noi - ha aggiunto - dobbiamo avere due assi portanti, la prevenzione e la medicina territoriale. La prevenzione in un Paese che invecchia è molto importante soprattutto per fare invecchiare bene tutta la cittadinanza. E sulla medicina territoriale come commissione stiamo realizzando una indagine conoscitiva sul potenziamento della riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid con l'obiettivo anche di avere di linee guida e un modello unico per tutto il territorio nazionale". (Rin)