Germania: secondo la Bundesbank il nuovo lockdown rischia di frenare la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco in vigore in Germania dal 2 novembre al 10 gennaio per contenere la diffusione del coronavirus, inasprito dal 16 dicembre, provocherà un'ulteriore battuta d'arresto per l'economia tedesca nell'ultimo trimestre del 2020. È quanto prevede la Bundesbank nel bollettino di dicembre, che ha pubblicato nella giornata di oggi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per la banca centrale tedesca, il lockdown “interromperà la ripresa economica e porterà probabilmente a una sua battuta d'arresto”. Tuttavia, è probabile che il Pil della Germania registri una flessione soltanto lieve negli ultimi tre mesi dell'anno, inferiore al crollo subito durante il primo lockdown nella scorsa primavera. Nel secondo trimestre, il crollo del Pil tedesco è stato del 9,8 per cento su base trimestrale. Nei successivi tre mesi, si è verificata una ripesa inaspettatamente forte dell'8,5 per cento. Per il 2020, la Bundesbank stima che il Pil della Germania diminuirà del 5,5 per cento. Nel 2021, il dato dovrebbe registrare una crescita del 3 per cento. Tuttavia, nelle sue previsioni, la Bundesbank non ha tenuto conto dell'inasprimento del lockdown in vigore dal 16 dicembre, con la chiusura delle attività commerciali non essenziali.Intanto, la banca centrale tedesca stima che, “in considerazione della straordinaria recessione” del 2020, “il numero di società insolventi aumenterà in modo significativo nei prossimi trimestri”. Inotre, vi è il rischio che gli aiuti del governo federale contro la crisi mantengano in vita imprese non redditizie, dette “aziende zombie”. Per la Bundesbank, occorre invece evitare che “nel mercato persistano modelli di impresa non redditizi e che le risorse siano utilizzate in modo inefficiente per l'economia nel suo complesso”. Ciò significa anche che gli aiuti di Stato contro la crisi dovrebbero essere “mantenuti esclusivamente per il tempo necessario e ridimensionati in maniera coerente con la ripresa”. (Geb)