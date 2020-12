Scuola: intesa ministero-Cei su concorso per insegnanti religione cattolica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siglando l’intesa, il cardinale Bassetti ha ricordato che "il prossimo concorso costituisce un passaggio importante non solo per la stabilizzazione professionale di tanti docenti, ma anche per la dignità dello stesso insegnamento, frequentato ancora oggi - a trentaquattro anni dall’avvio del nuovo sistema di scelta - da una larghissima maggioranza di studenti". Il cardinale ha poi rinnovato "la stima e la vicinanza dei vescovi italiani agli insegnati di religione che, con passione e competenza, accompagnano il cammino di crescita delle ragazze e dei ragazzi di oggi". (segue) (Com)