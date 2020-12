Americhe: concluso vertice informale Ue-Celac, intervenuta Segretaria generale Iila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale dell'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila), Antonella Cavallari, è intervenuta oggi al vertice informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri Ue e dei Paesi latinoamericani membri della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), svoltosi in modalità virtuale sotto la presidenza dei ministri degli Esteri tedesco, Heiko Maas, e messicano, Marcello Ebrard, oltre che dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell. Lo riferisce in un comunicato Iila, che ricorda che l'appuntamento è il principale esistente fra i due blocchi regionali e che ha offerto una "approfondita analisi delle principali sfide". All'incontro sono intervenuti numerosi ministri per offrire la propria visione sugli specifici temi in agenda: risposta urgente alla pandemia di Covid-19, "green partnership" e alleanza digitale. (segue) (Com)