Americhe: concluso vertice informale Ue-Celac, intervenuta Segretaria generale Iila (2)

- Nel suo intervento al panel sull'Alleanza digitale, la Segretaria Generale, Antonella Cavallari, ha illustrato il contributo di Iila per rafforzare le relazioni tra Italia, Europa ed America latina, evidenziando i progetti in corso per una transizione verso un'economia verde e digitale, priorità assoluta dell' attuale agenda Iila e, come dimostrato dall'appuntamento odierno, al centro delle relazioni tra Europa ed America Latina. L'Iila, i cui rapporti con la Commissione europea, risalenti al 1971, si sono fortemente intensificati con l'accordo siglato con l'allora Alto rappresentante Ue Federica Mogherini nel luglio del 2019 e soprattutto con il successivo riconoscimento di Ente delegato per la cooperazione europea, svolge oggi un ruolo importante e molto apprezzato nella realizzazione sul campo dei più importanti progetti di cooperazione europea nella regione latinoamericana, in particolare nei settori della coesione sociale, con Eurosocial+, e del rafforzamento dello stato di diritto, con El Paccto , Eurofront e Copolad. Iila, punto di forza della politica italiana verso la Regione latino-americana, conferma dunque il proprio concreto contributo per superare questa fase cruciale. (Com)