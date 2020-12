Libia: Unsmil, al via oggi a Ginevra l'incontro tecnico su riforme economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro a Ginevra si svolge sullo sfondo di diversi sviluppi promettenti, tra cui la piena ripresa della produzione petrolifera libica grazie agli sforzi significativi della National Oil Corporation. I ricavi finora maturati dal Noc vengono trattenuti in attesa di ulteriori progressi verso un accordo economico più durevole. I partecipanti hanno inoltre accolto con favore la decisione del Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Libia di convocare questa settimana una riunione del consiglio che dovrebbe affrontare l'unificazione del tasso di cambio. L'unificazione delle istituzioni finanziarie libiche è cruciale per il successo delle necessarie riforme economiche. L'Unsmil continua a facilitare la revisione contabile internazionale di entrambi i rami della Banca centrale della Libia; l'audit è ora quasi a metà completato. È un processo vitale per facilitare la riunificazione della Banca centrale e per ristabilire completamente i meccanismi di responsabilità nazionale. (segue) (Com)