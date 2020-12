Libia: Unsmil, al via oggi a Ginevra l'incontro tecnico su riforme economiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero sinceramente che nei prossimi due giorni si possa raggiungere un accordo su obiettivi concreti sui temi della riforma monetaria, della crisi della compensazione degli assegni, della crisi bancaria generale e dell'unificazione del bilancio, nonché su un chiaro calendario per le azioni da intraprendere per attuare queste riforme ", ha detto Williams rivolgendosi alla riunione e ha ribadito che" il tempo non è dalla tua parte. Dobbiamo muoverci rapidamente e con decisione, e conto su di te per compiere questi importanti passi nei prossimi due giorni". (Com)