- VARIE- La Comunità Ebraica di Roma accende la Chanukkià, il candelabro a nove bracci simbolo della festa delle luci, nel piazzale antistante all’entrata principale dell'Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma. La manifestazione è organizzata per ringraziare medici e operatori sanitari nel luogo simbolo della lotta alla pandemia. Durante la cerimonia verrà acceso il candelabro alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, dell'assessore Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, del direttore generale dello Spallanzani Marta Branca, del Rabbino Capo Riccardo Di Segni e della Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello. Ospedale Lazzaro Spallanzani, ingresso di via Portuense 292 a Roma (ore 17)- Il cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, presiede presso il Centro agroalimentare di Roma la messa di natale, promossa dalle Acli di Roma e provincia. Concelebrano monsignor Francesco Pesce, responsabile dell'Ufficio per la pastorale sociale della diocesi di Roma, e padre Davide Carbonaro, accompagnatore spirituale delle Acli di Roma. Saranno presenti: Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car, e Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. La celebrazione sarà trasmessa in streaming sui canali social delle Acli e si svolge in presenza al Car in via Tenuta del Cavaliere 1 a Guidonia (ore 11)- Proclamazione dei vincitori della prima edizione del concorso regionale delle Camere di commercio del Lazio per le migliori birre del Lazio "Birre Preziose". L'evento si svolge in streaming al link: https://us02web.zoom.us/j/83115286417?pwd=QnpkcEFVNDRmUHdCc2hTT0d2K3ZKZz09 (ore 11.45) (segue) (Rer)