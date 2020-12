Macron annuncia un referendum per inserire la lotta al cambiamento climatico nella Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia verrà indetto un referendum per inserire la lotta contro il cambiamento climatico nella Costituzione. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron nel terzo incontro con i membri della Convenzione sul clima, spiegando che nel referendum verrà proposto di modificare l'articolo 1 della Costituzione per inserire "la garanzia della salvaguardia dell'ambiente". Nel rispondere ad una domanda sulla possibilità di tenere un referendum sul tema - sollecitato dalla Convenzione cittadina - il capo dello Stato ha detto che una modifica dell'articolo 1 della Costituzione sarà inviata all'Assemblea e al Senato, e che se i parlamentari la voteranno, questa sarà sottoposta a referendum. La modifica "sarà trasmessa insieme alla legge al Consiglio dei ministri", ha indicato il presidente tra gli applausi dei presenti. (Frp)