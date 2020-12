Governo: Di Maio, lavori per italiani, stop polemiche per sprint decisivo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di poltrone davanti a una crisi "come quella che stiamo vivendo è surreale. Oggi a palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte per confrontarci su temi e obiettivi da raggiungere", scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri ed esponente del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio che sottolinea come il M5s sia "la prima forza politica in Parlamento" e abbia consegnato oggi al premier un unico messaggio: "Il governo deve lavorare per gli italiani, punto. Questa pandemia ci sta mettendo davanti a una dura sfida e dobbiamo rimboccarci le maniche per superare tutte le difficoltà - argomenta Di Maio -. Bisogna sostenere le imprese, dare loro strumenti e risorse per creare nuovi posti di lavoro.Su questo dobbiamo confrontarci e trovare soluzioni. Il resto non ci interessa". Il ministro poi informa delle richieste fatte al capo dell'esecutivo: "Il rinnovo dell’ecobonus, il conflitto di interessi, lo stop alle trivelle e l’abbassamento delle tasse. Sono - spiega - punti centrali per il Movimento cinque stelle e ci batteremo facendo sentire il nostro peso in Parlamento. Se ci sono divergenze di vedute se ne discute, ma stop polemiche. Adesso - conclude - serve uno sprint decisivo per il Paese". (Rin)