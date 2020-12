Tav: M5s, nostra opinione nota, opera nata vecchia che terminerà antiquata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Trasporti di Camera e Senato segnalano che "l'opinione del M5s è nota in merito al Tav. Essa ha una fin troppo nota traccia nel passaggio parlamentare dell'agosto 2019, quando l'Aula del Senato decise di dare disco verde al proseguimento dei lavori di quest'opera obsoleta e dai costi abnormi. Nata vecchia e destinata a terminare quando sarà antiquata". I deputati e senatori aggiungono in una nota: "I nostri rilievi di allora trovano riscontri nei fatti, visto che il cronoprogramma per l'entrata in esercizio del tunnel si è allungato di altri tre anni fino al 2032, come è emerso dalle audizioni di questi giorni. Così come è fumoso lo stato dell'arte sui finanziamenti. Infatti non si è ancora in grado di dimostrare quello del governo francese, e soprattutto la reale disponibilità del finanziamento europeo. Che dovrebbe salire al 55 per cento del totale, ma nel contratto di programma è ancora al 40 per cento". Gli esponenti pentastellati proseguono: "Su di esso l'incertezza regna sovrana: come già denunciato in estate dalla Corte dei Conti europea, la Torino-Lione dovrebbe utilizzare contributi erogabili nella cornice del regolamento comunitario relativo alle reti transeuropee. Questo regolamento però ha al suo interno un 'paletto' piuttosto rilevante: tutte le opere finanziate devono entrare in servizio entro il 2030. Ciò vuol dire che larga parte della realizzazione del Tav è oltre quel perimetro temporale di finanziabilità. Dunque - concludono i parlamentari del Movimento cinque stelle - la nostra idea sull'opera non è cambiata. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, ma in questo momento le responsabilità sono di altri". (Com)