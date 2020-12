Germania: Covid, per la Bundesbank blocco provocherà battuta d'arresto della ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, la banca centrale tedesca stima che, “in considerazione della straordinaria recessione” del 2020, “il numero di società insolventi aumenterà in modo significativo nei prossimi trimestri”. Inotre, vi è il rischio che gli aiuti del governo federale contro la crisi mantengano in vita imprese non redditizie, dette “aziende zombie”. Per la Bundesbank, occorre invece evitare che “nel mercato persistano modelli di impresa non redditizi e che le risorse siano utilizzate in modo inefficiente per l'economia nel suo complesso”. Ciò significa anche che gli aiuti di Stato contro la crisi dovrebbero essere “mantenuti esclusivamente per il tempo necessario e ridimensionati in maniera coerente con la ripresa”. (Geb)