- A Torino domani, martedì 15 dicembre, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2001m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: aumento della nuvolosità un po' ovunque con locali precipitazioni sui settori alpini (neve dai 1300-1600 metri); verso sera non escluse deboli piogge sulla Liguria centro-occidentale e occasionalmente anche sul Piemonte. Temperature stabili, in lieve rialzo solo le minime. Venti deboli.(Rpi)