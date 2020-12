Covid: Speranza, vaccino non arriverà subito per tutti, bisognerà scegliere alcune categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gennaio “sarà il mese in cui apriremo le vaccinazioni in tutti i Paesi europei. L’Italia sta chiedendo un giorno solo per partire in tutti i Paesi europei: sarebbe il segnale giusto”. Lo ha detto al Tg3 il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Però – ha aggiunto – dobbiamo dirci la verità: il vaccino non arriverà subito per tutti, quindi bisognerà scegliere alcune categorie, e poi ci vorrà chiaramente un po’ di tempo per poter avere le dosi necessarie per tutti. A fine dicembre verrà autorizzata solo un’azienda farmaceutica, poi speriamo che nel giro di poco tempo possano arrivare le autorizzazioni anche per le altre”.(Rin)