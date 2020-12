Covid: Cioffi (M5s), mozione maggioranza su spostamenti nei comuni durante feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s lavorerà con responsabilità affinché la posizione sugli spostamenti tra i piccoli comuni sia condivisa da tutta la maggioranza. Le festività natalizie sono importanti ma prima di tutto, in questo momento, viene la sicurezza delle famiglie, dei nostri cari. E prevenire una terza ondata è, per noi, una priorità assoluta". Lo ha annunciato il vicepresidente del gruppo M5s in Senato, Andrea Cioffi, al termine della Conferenza dei capigruppo. (com)