Mediaset: Commissione Ue scrive a governo italiano, assicurare libertà mercato interno

- La Commissione europea è in contatto con le autorità italiane a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla vicenda Mediaset Vivendi e ha scritto "nuovamente" al governo di Roma. Lo si apprende a Bruxelles da una portavoce della Commissione europea. Dall'esecutivo europeo hanno ribadito che "la Commissione riconosce la massima importanza di proteggere il pluralismo dei media. Tuttavia, le misure nazionali devono essere proporzionate a tale obiettivo e quindi non andare al di là di quanto necessario per raggiungerlo, tenendo conto anche della libertà di esercizio degli affari nel mercato interno". Le autorità italiane "devono garantire che le leggi nazionali volte a proteggere il pluralismo dei media rispettino le libertà economiche del Trattato così come interpretate dalla Corte di giustizia, anche nella più recente sentenza Vivendi". (Beb)