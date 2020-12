Velletri: madre e bimbo muoiono in casa famiglia, procura sequestra stufa a gas da esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il locale e la stufa a "fungo" alimentata a gas Gpl sono stati sequestrati questa mattina dopo il ritrovamento a Velletri del corpo esanime di una mamma di 36 anni e del figlio di appena 6 anni. I due alloggiavano da alcuni mesi in una stanza adibita all'accoglienza da una onlus che assiste persone indigenti. Sequestrate anche le salme e trasportate all'obitorio di Tor Vergata dove saranno sottoposte ad autopsia per accertare la causa del decesso. Pochi i dubbi sul fatto, però, che a uccidere mamma e figlio sia stato il gas fuoriuscito dalla stufa. Sì indaga per stabilire come mai, una stufa di quel tipo, utilizzata per riscaldare ambienti esterni al di fuori dei locali pubblici, sia stata utilizzata, invece, per riscaldare la stanza in cui dormivano il bambino e la madre. A trovare i loro corpi è stato, questa mattina, un conoscente che ha bussato più volte senza avere risposta. Sapendo, però, che la donna e il bambino erano nella stanza, ha chiesto l'intervento dei soccorritori. I due erano sullo stesso letto così come si erano adagiati la sera prima. (Rer)