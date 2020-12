Germania: accordo nella maggioranza per più rapido sviluppo energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza al Bundestag ha raggiunto l'accordo per la riforma della legge sulle fonti di energia rinnovabile, in vigore dal primo gennaio prossimo. Lo scopo è fare in modo che la generazione di elettricità verde in Germania possa essere ampliata più rapidamente, al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel rispetto dei nuovi obiettivi climatici approvati dall'Ue per il 2030. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i target di sviluppo delle rinnovabili proposti dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, verranno aumentati. Tuttavia, il valore obiettivo esatto non verrà stabilito fino alla prossima primavera. Prima che l'Ue decidesse i nuovi obiettivi climatici, il governo federale aveva pianificato che la Germania avrebbe generato da fonti rinnovabili circa il 65 per cento dell'energia elettrica consumata. Nel 2020, la quota è stata del 46 per cento. La maggioranza al Bundestag ha, inoltre, accettato di abrogare i sussidi per l'elettricità verde entro la conclusione del processo di graduale decarbonizzazione della Germania, nel 2038. (Geb)