Venezuela: naufragio al largo di Guiria, arrestato proprietario imbarcazione (2)

- A seguito della scoperta del naufragio la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto alle autorità venezuelane di avviare un’”indagine seria, imparziale ed efficace” sul naufragio. L’organismo, si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account Twitter della Cidh, “chiede ai due paesi di stabilire un meccanismo di coordinamento per garantire un transito sicuro nella zona marittima di frontiera e l’accesso ai venezuelani ai meccanismi di protezione internazionale”. La Cidh chiede quindi ai due paesi di “coordinare la ricerca, il salvataggio, le indagini, il trattamento dignitoso dei resti mortali e l'identificazione e la localizzazione delle famiglie attraverso lo scambio di informazioni”. (segue) (Vec)