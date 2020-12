Venezuela: naufragio al largo di Guiria, arrestato proprietario imbarcazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari della Guardia costiera del Venezuela hanno trovato nella notte di sabato i corpi senza vita di 19 persone che viaggiano in una barca, con destinazione presunta Trinidad e Tobago, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. Lo denuncia l'avvocato Rocio San Miguel, presidente dell'organizzazione non governativa Controllo cittadino per la sicurezza, la difesa e la Forza armata nazionale, parlando di un equipaggio formato anche da minori. Secondo fonti consultate dal quotidiano "Trinidad express", i corpi erano in acqua da diversi giorni. La testata si chiede se si trattasse di venezuelani in viaggio verso Trinidad o se fossero parte di un gruppo di migranti espulsi dall'isola. (segue) (Vec)