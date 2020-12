Venezuela: naufragio al largo di Guiria, arrestato proprietario imbarcazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cidh aveva già in precedenza esortato Trinidad e Tobago a "garantire l'ingresso nel territorio di persone venezuelane che cercano protezione internazionale per ragioni umanitarie urgenti" e "a rispettare il principio di non espulsione". Al tempo stesso, l'agenzia interamericana ha chiesto all'isola di "osservare rigorosamente il dovere di protezione speciale a minori e migranti prendendo in considerazione il loro interesse superiore, in ognuna delle decisioni che intendono adottare". La vicenda ha avuto eco anche sulla sponda politica venezuelana: le forze di opposizione al governo di Nicolas Maduro hanno chiesto al paese vicino di farsi carico del problema "prima che i rifugiati tornino in Venezuela o spariscano in mare", denunciando la possibile esistenza di un'attività di "tratta delle persone" che insiste nella rotta marina. (Vec)