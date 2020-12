Covid: Ascani, con arrivo vaccino anche in Europa cominceremo a vedere luce in fondo a tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, rileva che "Sandra Lindsay è un’infermiera di New York e ha trascorso gli ultimi 10 mesi lavorando instancabilmente in terapia intensiva per curare i pazienti con Covid. Oggi - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook, postando la relativa foto - le è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer in Usa. Abbiamo vissuto mesi difficili e sappiamo che non è finita. Altri sacrifici saranno richiesti a ognuno di noi. Ma nelle prossime settimane, con l’arrivo del vaccino anche in Europa - conclude Ascani -, cominceremo a vedere la luce in fondo a questo tunnel. Questa è un’immagine di speranza". (Rin)