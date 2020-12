Armenia: conclusa manifestazione di protesta a Erevan contro premier Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Erevan una manifestazione di protesta contro il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. I manifestanti si sono radunati alla periferia della capitale dell'Armenia e hanno marciato per le vie centrali della città. Domani si dovrebbe tenere una nuova protesta, come specificato dagli organizzatori. Non si sono verificati incidenti e nessun manifestante è stato arrestato. Le proteste sono in corso in Armenia dal mese scorso, quando Pashinyan ha accettato un cessate il fuoco con l'Azerbaigian, mediato dalla Russia, che molti cittadini hanno interpretato come una sconfitta nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Diversi partiti di opposizione si sono uniti dietro le richieste di dimissioni di Pashinyan. (Rum)