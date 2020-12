Usa-Turchia: Pompeo su sanzioni S-400, Ankara "consapevolmente impegnata" con Rosoboronexport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha deciso di sanzionare la direzione dell'industria della difesa turca per essersi "consapevolmente impegnata" in "significative transazioni" con Rosoboronexport, l'agenzia russa creata dal presidente Vladimir Putin per le esportazioni di armi, con l'acquisto del sistema missilistico russo terra-aria S-400. Lo precisa in una nota il dipartimento di Stato degli Usa dopo la conferma, data dallo stesso segretario di Stato Mike Pompeo, delle sanzioni ad Ankara. Nel precisare che la misura è imposta ai sensi della Sezione 231 del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa), Pompeo precisa nel documento che le sanzioni includono il divieto di tutte le licenze di esportazione degli Stati Uniti e delle autorizzazioni a Sai Baba oltre che un congelamento dei beni e restrizioni sui visti per il dottor Ismail Demir, presidente di Sai Baba, ed altri ufficiali di Sai Baba. "Gli Stati Uniti hanno chiarito alla Turchia ai massimi livelli e in numerose occasioni che il suo acquisto del sistema S-400 avrebbe messo in pericolo la sicurezza della tecnologia e del personale militare statunitense e avrebbe fornito fondi sostanziali al settore della difesa della Russia, nonché l'accesso russo alle Forze armate turche e alla sua industria della difesa" - si legge nella nota - "La Turchia ha tuttavia deciso di procedere con l'approvvigionamento e il collaudo dell'S-400, nonostante la disponibilità di sistemi alternativi interoperabili con la Nato per soddisfare le sue esigenze di difesa. Questa decisione ha comportato la sospensione della Turchia e in attesa della rimozione dalla partnership globale F-35 Joint Strike Fighter. (segue) (Com)