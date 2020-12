Usa-Turchia: Pompeo su sanzioni S-400, Ankara "consapevolmente impegnata" con Rosoboronexport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione di oggi - prosegue Washington - invia un chiaro segnale che gli Stati Uniti implementeranno completamente la Sezione 231 Caatsa e non tollereranno transazioni significative con i settori della difesa e dell'intelligence russi. Esorto inoltre la Turchia a risolvere immediatamente il problema dell'S-400 in coordinamento con gli Stati Uniti. La Turchia è un prezioso alleato e un importante partner per la sicurezza regionale per gli Stati Uniti, e cerchiamo di continuare la nostra storia decennale di cooperazione produttiva nel settore della difesa rimuovendo l'ostacolo del possesso di S-400 della Turchia il prima possibile. (Com)