L'Aquila: Gran Sasso Science Institute e Comune insieme per progetto Open Data

- Ricostruzione, simulazione di terremoti, sviluppo economico, mappe interattive: è Open Data L'Aquila, progetto presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Eugenio Coccia, rettore del Gssi, Carla Mannetti, assessore con delega alla Smart City e ai Rapporti con le istituzioni del Comune capoluogo abruzzese e Roberto Aloisio, professore del Gssi e coordinatore del progetto. Open Data L'Aquila è un progetto di ricerca che si fonda sul principio per cui i dati sono beni comuni a disposizione di cittadini, media e istituzioni con il fine di accrescere la conoscenza del territorio, fornire gli strumenti necessari alla partecipazione e migliorare la qualità della vita della comunità e delle persone. Si tratta di un portale basato sulla georeferenziazione dei dati, con un sistema di navigazione che rende la consultazione semplice e intuitiva. Sul portale opendatalaquila.it, oltre ad approfondimenti su alcuni ambiti, come lo sviluppo economico del cratere sismico 2009, sono da oggi disponibili una serie di applicazioni che si aggiungono a Open Data Ricostruzione e che saranno seguite da altre funzionalità in corso di realizzazione. Dalla ricostruzione post-sisma, gli ambiti di ricerca, raccolta, analisi e condivisione dei dati vengono estesi alla mappatura georeferenziata e la modellizzazione del territorio, e alle applicazioni data driven in ambito urbano e territoriale. Una sezione del sito riguarda i dati del patrimonio informativo del Comune dell'Aquila che include diverse aree tematiche, in un "paniere" di dati pubblico e di facile consultazione. (Gru)