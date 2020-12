Viabilità: su A8 Milano-Varese deviazione obbligatoria su A9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'A8 Milano-Varese, per lavori connessi alla realizzazione della quinta corsia, previsti in orario notturno, dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 dicembre, chi proviene da Varese, sarà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9, si potrà uscire allo svincolo di Uboldo, invertire il senso di marcia e immettersi sulla A8 Milano-Varese, dal ramo Como-Varese, in direzione di Milano. (com)