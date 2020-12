Paesi Bassi: Covid, premier Rutte annuncia nuova serrata generale fino al 19 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Paesi Bassi verrà imposta una serrata generale per contenere l'aumento dei casi di coronavirus per un periodo di cinque settimane. Lo ha annunciato questa sera il premier olandese Mark Rutte. "I Paesi Bassi chiudono", ha detto il capo del governo, spiegando che le misure sono state prese per via dell'incremento repentino e non previsto dei contagi nelle ultime settimane. "Sappiamo quanto sia difficile questa decisione. Dobbiamo fare attenzione in ogni momento della giornata", ha aggiunto Rutte. Le misure di contenimento della pandemia saranno in vigore fino al 19 gennaio, ma nei giorni precedenti verrà dato un annuncio in base all'andamento della situazione epidemiologica. Le scuole chiuderanno e la didattica sarà online a partire dal 16 dicembre. Il premier ha poi chiesto ai cittadini di astenersi dal viaggiare fino a metà marzo. (Beb)