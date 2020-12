Ue-Alc: riunione informale, focus su multilateralismo e lotta a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Multilateralismo e lotta alla pandemia di Covid-19. Sono i temi su cui si è focalizzata la riunione ministeriale informale di oggi tra i ministri degli Affari esteri dei Paesi dell'Unione europea e dell'America latina e dei Caraibi. Questo incontro è stato ospitato dal ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, per la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, e presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Entrambi erano a Berlino, ma a causa delle restrizioni legate alla pandemia Covid-19, tutti gli altri 48 ministri si sono uniti alla riunione online in un formato virtuale. Come si apprende dal Consiglio dell'Ue, i ministri hanno affermato l'intenzione di intensificare il dialogo politico biregionale ad alto livello e hanno convenuto di adoperarsi per un vertice biregionale. Hanno inviato un segnale di solidarietà e hanno riflesso l'elevata importanza attribuita dai Paesi di entrambe le regioni al loro partenariato di lunga data, basato su interessi comuni e valori condivisi come il rispetto dei principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, la democrazia, sviluppo sostenibile, diritti umani e stato di diritto. I ministri hanno espresso la convinzione che c'è molto da guadagnare dalla cooperazione internazionale in un mondo interconnesso e interdipendente e hanno ribadito il loro impegno a lavorare insieme per realizzare società più democratiche, prospere, coese e inclusive. (segue) (Beb)