Ue-Alc: riunione informale, focus su multilateralismo e lotta a pandemia (2)

- I ministri hanno sottolineato che una cooperazione multilaterale rafforzata ed efficace non è un'opzione, ma una necessità per un mondo più equo, più resiliente e più sostenibile. L'Onu deve essere resa più efficiente e trasparente, democratica, responsabile e rappresentativa.I ministri hanno ribadito la loro determinazione a intensificare gli sforzi congiunti per superare le sfide multidimensionali portate dalla pandemia Covid-19, che rischia di esacerbare i divari strutturali esistenti, le disuguaglianze, l'esclusione sociale, economica e finanziaria. Esprimendo la loro profonda preoccupazione per l'impatto devastante della pandemia, i ministri hanno sottolineato che i vaccini dovrebbero essere considerati un bene pubblico globale che può essere fornito solo attraverso un approccio multilaterale, perché nessuno è al sicuro finché non sono tutti al sicuro. Hanno evidenziato la necessità di un accesso globale equo ai vaccini e l'urgenza di combattere le cause profonde della disuguaglianza attraverso una risposta globale, multidimensionale e lungimirante. I ministri hanno sottolineato la necessità di garantire una ripresa solida e sostenibile e di costruire economie e società più innovative, inclusive e resilienti, anche cogliendo meglio le opportunità commerciali e di investimento e rafforzando la partecipazione delle donne in tutti i settori. (Beb)