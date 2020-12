Francia: Macron incontra la Convenzione cittadina per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato oggi i rappresentanti della Convenzione cittadina per il clima (Ccc), un'iniziativa lanciata nell'ottobre del 2019 che raggruppa 150 cittadini estratti a sorte per elaborare delle proposte volte ad agevolare la transizione energetica in Francia. A gennaio il governo dovrebbe presentare un progetto di legge sul clima che integrerà al suo interno alcune delle proposte emerse dalla Ccc. "Siamo tutti impegnati in un lavoro politico, cittadino che è quello di costruire un cambiamento duraturo nel nostro paese", ha detto Macron all'inizio dell'incontro. "Non ci sono precedenti nel livello di difficoltà di quello che stiamo facendo", ha aggiunto il capo dello Stato. La discussione è stata articolata su diverse tematiche riguardanti gli spostamenti, gli alloggi, i consumi, la produzione e il lavoro e la nutrizione. A giugno Macron si era impegnato a riprendere 146 delle 149 proposte presentate dalla Ccc. I cittadini che hanno partecipato all'iniziativa hanno però criticato il governo per il suo atteggiamento disinteressato ai progetti presentati. Macron ha spiegato che il ruolo dell'esecutivo e del Parlamento è quello di "rappresentare il popolo" e in questo non possono essere sostituiti.(Frp)