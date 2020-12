© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora al Turismo Roberta Guaineri partecipa alla presentazione online del Convention Bureau della città di Milano organizzata da Milano&Partners, l'agenzia di promozione della città promossa dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.Diretta al link https://www.youtube.com/watch?v=2O2ekSoxehI&feature=youtu.be (ore 9.30)REGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi e il sottosegretario alla presidenza, Antonio Rossi, partecipano all'inaugurazione della bretella di collegamento tra la viabilità comunale e la SS 36 in località Maggiana.Strada per Maggiana 50 - Mandello del Lario/Lc (ore 10.30)Conferenza stampa del gruppo regionale Pd per illustrare le proprie critiche e proposte al bilancio preventivo 2021-2023 della Regione Lombardia.Partecipano il capogruppo Fabio Pizzul e il capo delegazione in commissione bilancio Pietro Bussolati.Diretta Facebook sulla pagina del gruppo regionale Pd (ore 12.00)VARIEAppuntamento conclusivo di Innovation Days “L’Italia verso il 2021”. Saluti iniziali dell’amministratore delegato e del direttore del Sole 24 Ore Giuseppe Cerbone e Fabio Tamburini. Intervengono il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi (ore 10.30) e il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella (ore 12.40). Nel primo panel intervengono Piero Di Lorenzo, presidente Irbm SpA; il rettore Ferruccio Resta, presidente Crui; Luigi Nicolais, fondatore e presidente Materias; Federica Doni, professore associato di Economia Aziendale Università degli Studi Milano Bicocca e Marco Simoni, presidente Human Technopole. Nel terzo panel (ore 10.40) intervengono Erika Mandraffino, presidente Versalis-Eni; Roberto Vavassori, responsabile relazioni istituzionali Brembo; Franco Caimi, amministratore delegato Caimi Brevetti e Maurizio Manfellotto, presidente Hitachi Rail. A seguire Filippo Giannelli, country manager ServiceNow Italia; Danilo Iervolino, presidente Università Telematica Pegaso; Salvatore Pinto, presidente Axpo Italia; Giuseppe Tateo, amministratore delegato Commerfin; Alberto Viano, amministratore delegato Leaseplan e Ivan Vigolo, pesponsabile Technology & Solutions Acea.Diretta streaming (dalle 9.30)Presidio della Lega di protesta contro il rinvio, da parte del Ministero della Giustizia, dell’esame di Stato per gli avvocati praticanti. Partecipano il commissario provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, il coordinatore regionale della Lega Giovani Alessandro Verri e il coordinatore di Milano della Lega Giovani Francesco Giani.Tribunale di Milano, via San Barnaba 50 (ore 12.00)Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni partecipa all'incontro online promosso da Sinistra Italiana Milano e Lombardia “Il tabù della patrimoniale:diseguaglianze e redistribuzione dopo la pandemia”. Insieme a Fratoianni, l'economista Massimo Amato, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marco Fumagalli, il senatore Francesco Laforgia, la segretaria regionale di Cgil Lombardia Elena Lattuada e l'europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino. Coordina il responsabile nazionale per il lavoro di Sinistra Italia Onorio Rosati.Diretta sulle pagine Facebook di Sinistra Italiana Milano e di Sinistra Italiana (ore 21.00) (Rem)