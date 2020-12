© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 14 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Fenomeni di intolleranza e razzismo, V e Pri Opportunità. Odg: Ricadute sociali e psicologiche sui bambini/e e giovani della sospensione dell'attività didattica in presenza e l'utilizzo della Dad. Audizione comitato italiano per l'Unicef e Save the ChildrenOre 12.30 - videoconferenza stampa di presentazione del bando, promosso nell'ambito di 'ToNite', che assegnerà contributi a progetti e servizi di prossimità in grado di generare un impatto sociale nelle ore serali e notturne nel Lungo Dora torinese. Intevengono la Sindaca Appendino e gli Assessori Giusta e PirontiOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e Servizi Pubblici Locali. Odg: Situazione estensione raccolta differenziata domiciliare con utilizzo di ecoisole.REGIONEOre 9 e 14, Aula, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)